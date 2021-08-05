Невакцинованим іноземцям заборонять вʼїзд до США

Вакцинація. Фото: РТ

https://racurs.ua/ua/n158386-nevakcynovanym-inozemcyam-zaboronyat-v-yizd-do-ssha.html

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Вакцинація від коронавірусу може стати обов’язковою для в’їзду в США. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена розробляє план, який вимагатиме від усіх іноземців бути повністю вакцинованими проти коронавірусу.

Такі жорсткі заходи пов’язані зі штамом коронавірусу «Дельта». Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника Білого дому.

В адміністрації Байдена вже працюють над підготовкою нової системи відновлення поїздок. Вона передбачає поетапний підхід. Білий дім уже обговорив з авіакомпаніями те, як будуть впроваджувати політику вимоги вакцинації для іноземців. Адміністрація також повинна найближчим часом відповісти на питання, що буде вважатися доказом вакцинації та які препарати визнають.

Наразі до США заборонено прибувати більшості іноземців, які протягом останніх 14 днів перебували у Великій Британії, країнах ЄС, Ірландії, Китаї, Індії, Південній Африці, Ірані та Бразилії. Виняток лише для іноземців, що мають робочу візу і працюють у соціально-значущої галузі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Дельта» має специфічні симптоми, які відрізняють його від інших мутацій коронавірусу. Найпоширенішими симптомами є лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить.

Джерело: Reuters