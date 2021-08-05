Циклон с дождями накроет Украину – где ожидаются осадки. Фото: Vlad Chețan/Pexels

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Ракурс

Погода в Украине 6 августа, в пятницу, будет сложной из-за циклона Henri. Особенно это коснется западной части страны.

Температура воздуха немного упадет и тенденция ослабления жары продолжится. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В северных, западных и центральных регионах страны, а также в Одесской области пройдут кратковременные дожди с грозами.

Погода в Киеве ожидается с дождями и грозами. Ночью температура воздуха составит 17−19°, днем ​​поднимется до 24−26°.

Погода в Харькове прогнозируется без осадков. Столбики термометров покажут 17−19°, днем ​​будет 32−34°.

Погода в Одессе ожидается с дождем в течение суток. Ночью будет 20−22°, а днем ​​- 27−29°.

Погода во Львове также прогнозируется дождливая, осадки ожидаются в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 15−17°, днем ​​поднимутся до 21−23°.

Погода в Карпатах будет с дождем и грозами. Температура воздуха ночью составит 14−16°, днем ​​прогнозируется 21−23°.

Геомагнитная обстановка в Украине будет довольно неспокойной, небольшие возмущения прогнозируются в течение суток.