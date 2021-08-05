Циклон с дождями накроет Украину — где ожидаются осадки (КАРТА)https://racurs.ua/n158416-ciklon-s-dojdyami-nakroet-ukrainu-gde-ojidautsya-osadki-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 6 августа, в пятницу, будет сложной из-за циклона Henri. Особенно это коснется западной части страны.
Температура воздуха немного упадет и тенденция ослабления жары продолжится. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
В северных, западных и центральных регионах страны, а также в Одесской области пройдут кратковременные дожди с грозами.
Погода в Киеве ожидается с дождями и грозами. Ночью температура воздуха составит 17−19°, днем поднимется до 24−26°.
Погода в Харькове прогнозируется без осадков. Столбики термометров покажут 17−19°, днем будет 32−34°.
Погода в Одессе ожидается с дождем в течение суток. Ночью будет 20−22°, а днем - 27−29°.
Погода во Львове также прогнозируется дождливая, осадки ожидаются в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 15−17°, днем поднимутся до 21−23°.
Погода в Карпатах будет с дождем и грозами. Температура воздуха ночью составит 14−16°, днем прогнозируется 21−23°.
Геомагнитная обстановка в Украине будет довольно неспокойной, небольшие возмущения прогнозируются в течение суток.