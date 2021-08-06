Чому кума Єрмака не виключили з фракції, розповіли у “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n158434-chomu-kuma-iermaka-ne-vykluchyly-z-frakciyi-rozpovily-u-sluzi-narodu.html

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Чому партія влади не позбудеться скандального нардепа Миколу Тищенка, розповів керівник президентської політсили «Слуга народу» й перший заступник очільника фракції монобільшості у Верховній Раді Олександр Корнієнко. Нардеп переконує, що Тищенка «тримають» у «Слузі народу» не тому, що він є кумом глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Не думаю, що через те, що він є кумом Єрмака. Не впевнений, що Андрій Борисович (Єрмак — ред.) не повторив би думку президента з цього приводу, — зазначив Корнієнко в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

Раніше Володимир Зеленський зазначив, що йому соромно через деякі витівки Тищенко. Також з фракції монобільшості 1 червня виключили одіозного проросійського парламентаря Євгенія Шевченка, котрий зустрічався у Мінську з диктатором Олександром Лукашенком. Проте у випадку з Тищенком Корнієнко наголошує, що він добре виконує свої обов’язки депутата-мажоритарника.

Микола задіяний у певних сферах, зокрема зараз активно працює на Закарпатті. Як заступник голови фракції, непогано керує своєю групою депутатів. Виконує свої обов’язки, як мажоритарник. «Зашквари» Тищенка більш медійні й такі, які легко розкрутити. Але коли у людини ідеологічно з нами не сходяться погляди на світ, як із Шевченком (бо ми вважаємо Лукашенка кривавим диктатором, а Євген їздить до нього та обіймається), то чи сумісні ми… Просто у Миколи не разовий («зашквар» — ред.) вийшов, а кількаразовий, — додав очільник політсили Зеленського.



За його словами, у «Слузі народу «є й інші депутати, які потрапляли у разові «зашквари», проте їх також не виключали.

Джерело: «Цензор.НЕТ».