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Ракурс
Почему кума Ермака не исключили из фракции, рассказали в «Слуге народа»

Почему кума Ермака не исключили из фракции, рассказали в «Слуге народа»

6 авг 2021, 09:58
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Почему партия власти не избавится от скандального нардепа Николая Тищенко, рассказал руководитель президентской политсилы «Слуга народа» и первый заместитель главы фракции монобольшинства в Верховной Раде Александр Корниенко. Нардеп утверждает, что Тищенко «держат» в «Слуге народа» не потому, что он является кумом главы Офиса президента Андрея Ермака.

Не думаю, что из-за того, что он является кумом Ермака. Не уверен, что Андрей Борисович (Ермак — ред.) не повторил бы мнение президента по этому поводу, — отметил Корниенко в интервью «Цензор.НЕТ».

Ранее Владимир Зеленский отметил, что ему стыдно за некоторые выходки Тищенко. Также из фракции монобольшинства 1 июня исключили одиозного пророссийского парламентария Евгения Шевченко, который встречался в Минске с диктатором Александром Лукашенко. Однако в случае с Тищенко Корниенко подчеркивает, что он хорошо выполняет свои обязанности депутата-мажоритарщика.

Николай задействован в определенных сферах, в частности сейчас активно работает на Закарпатье. Как заместитель председателя фракции, неплохо управляет своей группой депутатов. Выполняет свои обязанности, как мажоритарщик. «Зашквары» Тищенко более медийные и такие, которые легко раскрутить. Но когда у человека идеологически с нами не сходятся взгляды на мир, как с Шевченко (потому что мы считаем Лукашенко кровавым диктатором, а Евгений ездит к нему и обнимается), то совместимы мы… Просто у Николая не разовый («зашквар» — ред.) вышел, а многоразовый, — добавил глава политсилы Зеленского.


По его словам, в «Слуге народа» есть и другие депутаты, которые попадали в разовые «зашквары», однако их также не исключали.

Источник: «Цензор.НЕТ».

Источник: Ракурс


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