В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n158433-bolee-tysyachi-bolnyh-covid-19-obnarujili-v-ukraine-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса в Украине снова набирает обороты. За прошедшие сутки, 5 июля, было обнаружен еще 1 тыс. 81 случай коронавирусной болезни COVID-19, среди них 74 ребенка и 32 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Киеве — 164;

Херсонской области — 95;

Одесской области — 92;

Харьковской области — 83;

Львовской области — 64.

За сутки госпитализировали 516 больных коронавирусом. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 15 тыс. 120 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу ситуации с COVID-19.

Коронавирус за сутки унес жизни 16 больных, выздоровели — 478 пациентов.

За сутки проведены 42 тыс. 597 тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 2 млн 257 тыс. 478 человек;

выздоровели 2 млн 189 тыс. 293 пациентов;

умерли 53 тыс. 65 больных.

Напомним, в Минздраве утверждают, что в Украине в настоящее время наблюдается постепенный рост заболеваемости COVID-19, но вспышка возможна в любой момент.