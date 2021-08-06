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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Более тысячи больных COVID-19 обнаружили в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)

6 авг 2021, 09:48
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Эпидемия коронавируса в Украине снова набирает обороты. За прошедшие сутки, 5 июля, было обнаружен еще 1 тыс. 81 случай коронавирусной болезни COVID-19, среди них 74 ребенка и 32 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

  • Киеве — 164;
  • Херсонской области — 95;
  • Одесской области — 92;
  • Харьковской области — 83;
  • Львовской области — 64.

За сутки госпитализировали 516 больных коронавирусом. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 15 тыс. 120 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу ситуации с COVID-19.

Коронавирус за сутки унес жизни 16 больных, выздоровели — 478 пациентов.

За сутки проведены 42 тыс. 597 тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 2 млн 257 тыс. 478 человек;
  • выздоровели 2 млн 189 тыс. 293 пациентов;
  • умерли 53 тыс. 65 больных.


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, в Минздраве утверждают, что в Украине в настоящее время наблюдается постепенный рост заболеваемости COVID-19, но вспышка возможна в любой момент.

Источник: Ракурс


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