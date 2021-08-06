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В Україні триває епідемія коронавірусу
Понад тисячу хворих на коронавірус виявили в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n158433-ponad-tysyachu-hvoryh-na-koronavirus-vyyavyly-v-ukrayini-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу в Україні знову набирає обертів. За минулу добу, 5 липня, було виявлено ще 1 тис. 81 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 74 дитини та 32 медпрацівники.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:
- Києві — 164;
- Херсонській області — 95;
- Одеській області — 92;
- Харківській області — 83;
- Львівській області — 64.
За добу госпіталізували 516 хворих на коронавірус. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 15 тис. 120 осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу ситуації з COVID-19.
Коронавірус за добу забрав життя 16 хворих, одужали — 478 пацієнтів.
За добу здійснено 42 тис. 597 тестувань на коронавірус.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 2 млн 257 тис. 478 осіб;
- одужали 2 млн 189 тис. 293 пацієнти;
- померли 53 тис. 65 хворих.
Нагадаємо, у МОЗ стверджують, що в Україні наразі спостерігається поступове зростання захворюваності на COVID-19, але спалах можливий будь-якої миті.
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