Кулеба зустрівся з главою Держдепу США — про що говорили

https://racurs.ua/ua/n158432-kuleba-zustrivsya-z-glavou-derjdepu-ssha-pro-scho-govoryly.html

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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, та керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні провели зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо підготовки візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

Кулеба та Блінкен вийшли на короткий брифінг перед зустріччю. Очільник Державного департаменту США запевнив у подальшій підтримці України.

Дмитро і я тісно працювали разом останні півроку після мого вступу на посаду. Президент Джо Байден з нетерпінням чекає зустрічі з президентом Зеленським наприкінці місяця, — сказав держсекретар.

Головний дипломат України додав, що після зустрічі Зеленського та Байдена відносини між Києвом та Вашингтоном перейдуть на новий рівень.

США одними з перших підтримали «Кримську платформу». Ми сьогодні почули багато слів підтримки щодо продовження функціонування платформи, — зазначив Кулеба.

Блінкен наголосив на прихильності США суверенітету та територіальній цілісності України в умовах тривалої агресії Росії в Україні.

Нагадаємо, 4−5 серпня Єрмак та Кулеба здійснили поїздку до Вашингтона у рамках підготовки візиту до США Зеленського, який відбудеться наприкінці серпня.

Раніше речниця глави американської адміністрації Джен Псакі повідомила, що Байден прийме Зеленського в Білому домі 30 серпня.