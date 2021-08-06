Кулеба встретился с главой Госдепа США - о чем говорили

https://racurs.ua/n158432-kuleba-vstretilsya-s-glavoy-gosdepa-ssha-o-chem-govorili.html

Ракурс

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Вашингтоне провели встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном о подготовке визита президента Владимира Зеленского в США.

Кулеба и Блинкен вышли на короткий брифинг перед встречей. Глава Государственного департамента США заверил в дальнейшей поддержке Украины.

Дмитрий и я тесно работали вместе последние полгода после моего вступления в должность. Президент Джо Байден с нетерпением ждет встречи с президентом Зеленским в конце месяца, — сказал госсекретарь.

Главный дипломат Украины добавил, что после встречи Зеленского и Байдена отношения между Киевом и Вашингтоном перейдут на новый уровень.

США одними из первых поддержали «Крымскую платформу». Мы сегодня услышали много слов поддержки о продолжении функционирования платформы, — отметил Кулеба.

Блинкен отметил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины в условиях длительной агрессии России в Украине.

Напомним, 4−5 августа Ермак и Кулеба совершили поездку в Вашингтон в рамках подготовки визита в США Зеленского, который состоится в конце августа.

Ранее пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки сообщила, что Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа.