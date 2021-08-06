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Ракурс
Кулеба встретился с главой Госдепа США - о чем говорили

Кулеба встретился с главой Госдепа США — о чем говорили

6 авг 2021, 09:35
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Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Вашингтоне провели встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном о подготовке визита президента Владимира Зеленского в США.

Кулеба и Блинкен вышли на короткий брифинг перед встречей. Глава Государственного департамента США заверил в дальнейшей поддержке Украины.

Дмитрий и я тесно работали вместе последние полгода после моего вступления в должность. Президент Джо Байден с нетерпением ждет встречи с президентом Зеленским в конце месяца, — сказал госсекретарь.

Главный дипломат Украины добавил, что после встречи Зеленского и Байдена отношения между Киевом и Вашингтоном перейдут на новый уровень.

США одними из первых поддержали «Крымскую платформу». Мы сегодня услышали много слов поддержки о продолжении функционирования платформы, — отметил Кулеба.

Блинкен отметил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины в условиях длительной агрессии России в Украине.


Напомним, 4−5 августа Ермак и Кулеба совершили поездку в Вашингтон в рамках подготовки визита в США Зеленского, который состоится в конце августа.

Ранее пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки сообщила, что Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа.

Источник: Ракурс


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