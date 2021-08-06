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Владимир Зеленский, фото: «Эхо»
100 пожарных Зеленский поручил отправить в Грециюhttps://racurs.ua/n158431-100-pojarnyh-zelenskiy-poruchil-otpravit-v-greciu.htmlРакурс
Украина поможет Греции в борьбе с мощными лесными пожарами.
Владимир Зеленский, президент Украины дал поручение Кабинету министров отправить в Грецию украинских пожарных с соответствующим оборудованием. Об этом сообщается на странице президента в социальной сети Твиттер.
В пятницу Кабинет министров должен принять решение о командировании 100 наших опытных пожарных с необходимым оборудованием на помощь, — отмечается в сообщении.
Лесные пожары вспыхнули в Греции 27 июля. В некоторых регионах страны температура достигает отметки +45°.
Напомним, 30 июля Украина направила в Турцию, которая также страдает от мощных лесных пожаров, два пожарных самолета АН-32П с группой обеспечения в составе 14 человек.
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