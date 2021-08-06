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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:
Три сценария новой волны коронавируса рассматривает Минздравhttps://racurs.ua/n158430-tri-scenariya-novoy-volny-koronavirusa-rassmatrivaet-minzdrav.htmlРакурс
Министерство здравоохранения имеет три сценария о возможной новой волны заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил об этом в эфире телеканала «Украина 24».
По словам Ляшко, у возглавляемого им ведомства есть оптимальный, пессимистический и умеренный сценарий течения новой волны COVID-19.
Рассчитано количество коек, которое должно быть в дальнейшем отведено для госпитализации больных ковидом, также сколько коек должно быть с кислородом и сколько реанимационных коек, если вдруг тяжелое течение заболевания, — отметил он.
Также он заверил, что больницы активно запасаются кислородом.
Мы дополнительно сейчас прорабатываем, чтобы был кислород. В Украине уже закупили 15 тыс. кислородных концентраторов, которые позволят лечить или облегчать течение заболевания на амбулаторном этапе, когда не будет критериев для госпитализации, — отметил министр.
Ляшко отметил, что в Украине наблюдается постепенный рост заболеваемости COVID-19, но вспышка возможна в любой момент.
Напомним, в Южной Корее недавно зарегистрировали два случая нового штамма коронавируса, получившего условное название «Дельта плюс».
Источник: «Украина 24»
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