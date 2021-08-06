В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Министерство здравоохранения имеет три сценария о возможной новой волны заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил об этом в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Ляшко, у возглавляемого им ведомства есть оптимальный, пессимистический и умеренный сценарий течения новой волны COVID-19.

Рассчитано количество коек, которое должно быть в дальнейшем отведено для госпитализации больных ковидом, также сколько коек должно быть с кислородом и сколько реанимационных коек, если вдруг тяжелое течение заболевания, — отметил он.

Также он заверил, что больницы активно запасаются кислородом.

Мы дополнительно сейчас прорабатываем, чтобы был кислород. В Украине уже закупили 15 тыс. кислородных концентраторов, которые позволят лечить или облегчать течение заболевания на амбулаторном этапе, когда не будет критериев для госпитализации, — отметил министр.

Ляшко отметил, что в Украине наблюдается постепенный рост заболеваемости COVID-19, но вспышка возможна в любой момент.

Напомним, в Южной Корее недавно зарегистрировали два случая нового штамма коронавируса, получившего условное название «Дельта плюс».

Источник: «Украина 24»