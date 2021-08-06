В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n158430-try-scenariyi-novoyi-hvyli-koronavirusu-rozglyadaie-moz.html

Ракурс

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) має три сценарії щодо можливої нової хвилі захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив про це в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Ляшка, в очолюваного ним відомства є оптимальний, песимістичний і помірний сценарій перебігу нової хвилі COVID-19.

Розрахована кількість ліжок, яка має бути надалі відведена для госпіталізації хворих на ковід, також скільки ліжок повинно бути з киснем і скільки реанімаційних ліжок, якщо раптом буде важкий перебіг захворювання, — зазначив він.

Також він запевнив, що лікарні активно запасаються киснем.

Ми додатково зараз пропрацьовуємо, щоб був кисень. В Україні вже закупили 15 тис. кисневих концентраторів, які дозволять лікувати або полегшувати перебіг захворювання на амбулаторному етапі, коли не буде критеріїв для госпіталізації, — зазначив міністр.

Ляшко зазначив, що в Україні спостерігається поступове зростання захворюваності на COVID-19, але спалах можливий будь-якої миті.

Нагадаємо, у Південній Кореї нещодавно зареєстрували два випадки нового штаму коронавірусу, який отримав умовну назву «Дельта плюс».

Джерело: «Україна 24»