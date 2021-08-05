Новий штам коронавірусу виявили в Південній Кореї – в чому його небезпека. Фото: Depositphotos

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Коронавірус у світі активно поширюється, в країнах реєструють нові різновиди інфекції. У Південній Кореї зареєстрували два випадки нового варіанту вірусу, який отримав умовну назву Delta Plus («Дельта плюс»).

Наразі країна бореться з четвертою хвилею коронавірусу. Перший випадок нового штаму виявили у 40-річного чоловіка, який за останній час не здійснював закордонних поїздок. Про це повідомляє агентство Reuters.

Результати тестів, проведених приблизно у 280 осіб, які контактували з цим чоловіком, показали, що тільки його син був позитивним. Однак наразі неясно, чи син заразився саме Delta Plus.

Другий випадок був виявлений у мандрівника, який повернувся з США. Відомо, що він отримав дві дози вакцини препарату AstraZeneca перед поїздкою.

Органи охорони здоров’я Кореї заявили про побоювання, що вакцинація не зможе захистити від нових штамів коронавірусу. Однак вакцини залишаються ефективними проти небезпечного варіанту «Дельта».

Деякі вчені кажуть, що варіант «Дельта плюс» може поширюватися ще швидше. В Індії та в усьому світі тривають дослідження з перевірки ефективності вакцин проти цієї мутації.

Нагадаємо, в Україні офіційно зареєстрували в 143 випадки дельта-штаму. Найбільше випадків інфікування цим різновидом вірусу зафіксовано у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та Києві.

Джерело: Reuters