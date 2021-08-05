Військові навчання «Дайв-2021». Фото: ВМС ЗС України

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Військові навчання «Дайв-2021» за участі кораблів ВМС України та НАТО стартували у Чорному морі.

До навчань залучені кораблі України, США, Грузії, Болгарії, Румунії та Азербайджану. Зокрема, працює пошуково-рятувальне судно українських ВМС «Олександр Охрименко». Військові з використанням новітнього водолазного спорядження відпрацьовують парні водолазні спуски на глибину понад 30 м у складі інтернаціональних груп. Про це 5 серпня повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Також на навчаннях відпрацьовуються елементи надання медичної допомоги із залученням барокамери, у разі виявлення кисневої хвороби. А на судні ВМС Румунії «Александру Катанеану» моряки ознайомили учасників навчань із роботою сучасного океанографічного, метеорологічного, топографічного та гідрографічного обладнання.

Військові навчання сполохали Москву — як повідомляє ТАСС, командування випустило літаки 279-го корабельного винищувального авіаполку в Криму на наземний випробувальний тренувальний комплекс.

Нагадаємо, Військово-морські сили США проводять наймасштабніші військові навчання з часів «холодної війни». Маневри під назвою Large Scale Exercise 2021 відбуватимуться у 17 часових поясах, а в навчаннях беруть участь 36 кораблів.

Джерело: ТАСС