Военные учения «Дайв-2021». Фото: ВМС ВС Украины

https://racurs.ua/n158417-ucheniya-vms-ukrainy-i-stran-nato-v-chernom-more-napugali-rossiu-foto.html

Ракурс

Военные учения «Дайв-2021» с участием кораблей ВМС Украины и НАТО стартовали в Черном море.

К учениям привлечены корабли Украины, США, Грузии, Болгарии, Румынии и Азербайджана. В частности, работает поисково-спасательное судно украинских ВМС «Александр Охрименко». Военные с использованием новейшего водолазного снаряжения отрабатывают парные водолазные спуски на глубину более 30 м в составе интернациональных групп. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Также на учениях отрабатываются элементы оказания медицинской помощи с привлечением барокамеры, в случае выявления кислородной болезни. А на судне ВМС Румынии «Александру Катанеану» моряки ознакомили участников учений с работой современного океанографического, метеорологического, топографического и гидрографического оборудования.

Военные учения всполошили Москву — как сообщает ТАСС, командование выпустило самолеты 279-го корабельного истребительного авиаполка в Крыму на наземный испытательный тренировочный комплекс.

Напомним, Военно-морские силы США проводят самые масштабные военные учения со времен «холодной войны». Маневры под названием Large Scale Exercise 2021 будут проходить в 17 часовых поясах, а в учениях принимают участие 36 кораблей.

Источник: ТАСС