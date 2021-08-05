Новый штамм коронавируса обнаружили в Южной Корее – в чем его опасность. Фото: Depositphotos

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Коронавирус в мире активно распространяется, в странах регистрируют новые разновидности инфекции. В Южной Корее зарегистрировали два случая нового варианта вируса, который получил условное название Delta Plus («Дельта плюс»).

Сейчас страна борется с четвертой волной коронавируса. Первый случай нового штамма обнаружили у 40-летнего мужчины, который в последнее время не совершал поездок за границу. Об этом сообщает агентство Reuters.

Результаты тестов, проведенных примерно в 280 человек, контактировавших с этим мужчиной, показали, что только его сын был положительным. Однако пока неясно, заразился ли сын именно Delta Plus.

Второй случай был обнаружен у путешественника, вернувшегося из США. Известно, что он получил две дозы вакцины препарата AstraZeneca перед поездкой.

Органы здравоохранения Кореи заявили об опасениях, что вакцинация не сможет защитить от новых штаммов коронавируса. Однако вакцины остаются эффективными против опасного варианта «Дельта».

Некоторые ученые говорят, что вариант «Дельта плюс» может распространяться еще быстрее. В Индии и во всем мире продолжаются исследования по проверке эффективности вакцин против этой мутации.

Напомним, в Украине официально зарегистрировали в 143 случая дельта-штамма. Больше всего случаев инфицирования этой разновидностью вируса зафиксировано в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и Киеве.

Источник: Reuters