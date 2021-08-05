Свято Бориса і Гліба відзначають 6 серпня. Фото:

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6 серпня церковне свято Бориса і Гліба — князя муромського і князя ростовського, які були підступно вбиті у 1015 році.

Інші назви цього свята: «Зажинки», «Борис і Гліб — поспів хліб», «Паликопна». Початок жнив не був приурочений до певної дати, а залежав від часу дозрівання злаків. Зазвичай дата випадала на 24 липня за старим стилем. Саме в цей день селяни не працювали в полі, щоб показати повагу святим.

Також на Бориса і Гліба не рубали ліс для будівництва — вважалося, що люди, які живуть у будинку з цього лісу, будуть постійно сваритися. Також цього дня соломою не крили будинку, бо вважалося, що у нього потрапить блискавка або дах знесе вітром.

Народні прикмети на 6 серпня:

Чайки часто сідають на воду — чекай дощу.

Дощ зранку — до погожого і ясного дня.

Роса до полудня — буде гроза.

Яка погода в цей день, такою вона буде і в другій половині серпня.

У світі 6 серпня відзначають Міжнародний день пива. Це неофіційне свято традиційно відзначають в першу п’ятницю серпня. Виникло воно в 2007 році з ініціативи американця Джессі Авшаломова. Також 6 серпня у світі — Міжнародний день «Лікарі світу за мир», День незалежності Болівії та Ямайки.

6 серпня в історії:

1497 рік — до Бристоля повернулася експедиція Джона Кабота, що відкрила Канаду. Втім, всі були впевнені, що це Китай.

1806 рік — священна Римська імперія припинила своє існування.

1889 рік — у Лондоні відкритий готель «Савой», перший у світі готель з ванною в кожному номері.

1914 рік — у Львові створили легіон Українських січових стрільців.

1932 рік — відкрився перший Венеційський кінофестиваль.

1945 рік — американський бомбардувальник «Енола Ґей» скинув ядерну бомбу на японське місто Хіросіма.

Нагадаємо, 5 серпня православні віряни відзначали день Трохима Безсонника та пам’яті святих Феофіла, Трохима і 13 мучеників. Вони постраждали від гонінь, які були організовані проти християн імператором Діоклетіаном.