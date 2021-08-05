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Праздник Бориса и Глеба отмечают 6 августа. Фото:
Праздник Бориса и Глеба отмечают 6 августа — обычаи и традицииhttps://racurs.ua/n158429-prazdnik-borisa-i-gleba-otmechaut-6-avgusta-obychai-i-tradicii.htmlРакурс
6 августа церковный праздник Бориса и Глеба — князя муромского и князя ростовского, которые были коварно убиты в 1015 году.
Другие названия этого праздника: «Зажинки», «Борис и Глеб — поспел хлеб», «Паликопна». Начало жатвы не было приурочено к определенной дате, а зависело от времени созревания злаков. Обычно дата выпадала на 24 июля по старому стилю. Именно в этот день селяне не работали в поле, чтобы показать уважение святым.
Также на Бориса и Глеба не рубили лес для строительства — считалось, что люди, которые живут в доме из этого леса, будут постоянно ссориться. Также в этот день соломой не крыли дома, потому что считалось, что в него попадет молния или крышу снесет ветром.
Народные приметы на 6 августа:
- Чайки часто садятся на воду — жди дождя.
- Дождь утром — к погожему и ясному дню.
- Роса до полудня — будет гроза.
- Какая погода в этот день, такой она будет и во второй половине августа.
В мире 6 августа отмечают Международный день пива. Этот неофициальный праздник традиционно отмечают в первую пятницу августа. Возник он в 2007 году по инициативе американца Джесси Авшаломова. Также 6 августа в мире — Международный день «Врачи мира за мир», День независимости Боливии и Ямайки.
6 августа в истории:
- 1497 год — в Бристоль вернулась экспедиция Джона Кабота, открывшая Канаду. Впрочем, все были уверены, что это Китай.
- 1806 год — священная Римская империя прекратила свое существование.
- 1889 год — в Лондоне открыт отель «Савой», первый в мире отель с ванной в каждом номере.
- 1914 год — во Львове создали легион Украинских сечевых стрельцов.
- 1932 год — открылся первый Венецианский кинофестиваль.
- 1945 год — американский бомбардировщик «Энола Гей» сбросил ядерную бомбу на японский город Хиросима.
Напомним, 5 августа православные верующие отмечали день Трофима Бессонника и памяти святых Феофила, Трофима и 13 мучеников. Они пострадали от гонений, которые были организованы против христиан императором Диоклетианом.
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