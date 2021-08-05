Праздник Бориса и Глеба отмечают 6 августа. Фото:

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Ракурс

6 августа церковный праздник Бориса и Глеба — князя муромского и князя ростовского, которые были коварно убиты в 1015 году.

Другие названия этого праздника: «Зажинки», «Борис и Глеб — поспел хлеб», «Паликопна». Начало жатвы не было приурочено к определенной дате, а зависело от времени созревания злаков. Обычно дата выпадала на 24 июля по старому стилю. Именно в этот день селяне не работали в поле, чтобы показать уважение святым.

Также на Бориса и Глеба не рубили лес для строительства — считалось, что люди, которые живут в доме из этого леса, будут постоянно ссориться. Также в этот день соломой не крыли дома, потому что считалось, что в него попадет молния или крышу снесет ветром.

Народные приметы на 6 августа:

Чайки часто садятся на воду — жди дождя.

Дождь утром — к погожему и ясному дню.

Роса до полудня — будет гроза.

Какая погода в этот день, такой она будет и во второй половине августа.

В мире 6 августа отмечают Международный день пива. Этот неофициальный праздник традиционно отмечают в первую пятницу августа. Возник он в 2007 году по инициативе американца Джесси Авшаломова. Также 6 августа в мире — Международный день «Врачи мира за мир», День независимости Боливии и Ямайки.

6 августа в истории:

1497 год — в Бристоль вернулась экспедиция Джона Кабота, открывшая Канаду. Впрочем, все были уверены, что это Китай.

1806 год — священная Римская империя прекратила свое существование.

1889 год — в Лондоне открыт отель «Савой», первый в мире отель с ванной в каждом номере.

1914 год — во Львове создали легион Украинских сечевых стрельцов.

1932 год — открылся первый Венецианский кинофестиваль.

1945 год — американский бомбардировщик «Энола Гей» сбросил ядерную бомбу на японский город Хиросима.

Напомним, 5 августа православные верующие отмечали день Трофима Бессонника и памяти святых Феофила, Трофима и 13 мучеников. Они пострадали от гонений, которые были организованы против христиан императором Диоклетианом.