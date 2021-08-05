Лионель Месси. Фото: FC Barcelona

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Ракурс

Лионель Месси, шестикратный обладатель «Золотого мяча», официально покидает испанский футбольный клуб «Барселона».

Клуб и звездный аргентинец не смогли подписать новый контракт из-за финансовых проблем. Из-за этого у футболиста отсутствуют причины оставаться в стане «каталонцев». Об этом сообщил ФК «Барселона» на собственной странице в Facebook.

Месси не останется в «Барселоне». Несмотря на то, что клуб и игрок достигли соглашения и явно намеревались подписать новый контракт сегодня, этого не может произойти из-за финансовых и структурных препятствий. В результате этой ситуации Месси не должен оставаться в ФК «Барселона» — говорится в сообщении.

Каталонцы выразили сожаление, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены. Администрация клуба поблагодарила нападающего за его вклад в развитие ФК.

Как известно, Лионель Месси начал свою карьеру в «Барселоне» в 2000 году и с 2003 года выступал за основную команду. Вместе с каталонцами аргентинец 10 раз становился чемпион Испании, семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, четыре раза поднимал над головой кубок Лиги чемпионов и три раза Суперкубок Европы. Также Месси выигрывал клубный чемпионат мира.

Напомним, нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси установил новый мировой рекорд по количеству голов, забитых за один клуб и превзошел достижение бразильского футболиста Пеле.