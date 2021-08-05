Ліонель Мессі. Фото: FC Barcelona

https://racurs.ua/ua/n158428-lionel-messi-oficiyno-pokydaie-barselonu-nazvano-prychynu.html

Ракурс

Ліонель Мессі, шестиразовий володар «Золотого м’яча», офіційно покидає іспанський футбольний клуб «Барселона».

Клуб та зірковий аргентинець не змогли підписати новий контракт через фінансові проблеми. Через це у футболіста відсутні причини залишатися в стані «каталонців». Про це повідомив ФК «Барселона» на власній сторінці у Facebook.

Мессі не залишиться в «Барселоні». Не дивлячись на те, що клуб і гравець досягли угоди і явно мали намір підписати новий контракт сьогодні, цього не може статися через фінансові та структурні перешкоди. В результаті цієї ситуації Мессі не повинен залишатися в ФК «Барселона» — йдеться в повідомленні.

Каталонці висловили жаль, що побажання гравця і клубу в кінцевому підсумку не будуть виконані. Адміністрація клубу подякувала нападнику за його внесок в розвиток ФК.

Як відомо, Ліонель Мессі розпочав свою кар'єру в «Барселоні» в 2000 році і з 2003 року виступав за основну команду. Разом із каталонцями аргентинець 10 разів ставав чемпіон Іспанії, сім разів вигравав Кубок і Суперкубок Іспанії, чотири рази піднімав над головою кубок Ліги чемпіонів і три рази Суперкубок Європи. Також Мессі вигравав клубний чемпіонат світу.

Нагадаємо, нападник каталонської «Барселони» Ліонель Мессі встановив новий світовий рекорд за кількістю голів, забитих за один клуб й перевершив досягнення бразильського футболіста Пеле.