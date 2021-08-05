Питну воду видобувати з повітря навчився іспанський інженер. Фото: akvaskazka.ru

https://racurs.ua/ua/n158427-pytnu-vodu-vydobuvaty-z-povitrya-navchyvsya-ispanskyy-injener.html

Ракурс

Пристрій для вилучення питної води з розрідженого повітря розробив інженер із Іспанії.

Винахідник — 82-річний інженер Енріке Вейга, який створив свою чудо-машину ще під час суворої посухи на півдні Іспанії в 1990-х роках. Пристрій використовує електрику для охолодження повітря до тих пір, поки він не конденсується в воду. Подібний ефект можна побачити при виділенні води на стінках кондиціонерів. Про це повідомляє Reuters.

Винахід іспанця дещо унікальний, бо може працювати при температурі до 40° тепла і вологості від 10% до 15%. Ці машини вже почала виробляти заснована самим винахідником компанія Aquaer. Пристрої вже виробляють чисту і безпечну воду громадам в Намібії і ліванському табору біженців.

До ідеї Енріке приєднався біженець із В'єтнаму Нхат Вуонг, який проживає в Швейцарії. Його некомерційна організація щодня поставляє в табори 500-літрову машину з водою. Наразі в'єтнамець збирає кошти на установку сонячних панелей, щоб знизити витрати на електроенергію і зменшити вплив проекту на екологію.

Нагадаємо, міжнародна команда дослідників у ході експерименту змогла створити металеву воду. Це відкриття зробили завдяки поєднанню води з лужним металом, який може вивільняти електрони із зовнішніх оболонок своїх атомів.

Джерело: Reuters