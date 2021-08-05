Голова Харківської обласної ради Артур Товмасян. Фото: zn.ua

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Голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід.

Підозрюваному в отриманні хабаря чиновнику призначили заставу в розмірі 2 млн 996 тис. грн. Гроші голова облради повинен внести упродовж п’яти днів. Служителі Феміди частково задовольнили клопотання детектива НАБУ, обвинувачення просило арештувати голову облради з заставою в 4 млн грн. Захист же просив суд обрати запобіжний захід у виді особистого зобов’язання. До Товмасяна застосували запобіжний захід лише у виді застави. Про це повідомлялося під час засідання суду, яке транслювалося на YouTube-каналі ВАКС.

Суд зобов’язав підозрюваного прибувати за першим викликом до правоохоронців, повідомляти про зміну місця проживання та роботи. Також він зобов’язаний утримуватись від спілкування з іншими фігурантами справи й здати закордонний паспорт. Термін запобіжного заходу діятиме два місяці.

Нагадаємо, 4 серпня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в одержанні 1,05 млн грн хабаря голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну. Слідство отримало докази причетності Товмасяна до організації вимагання хабаря від керівників державних підприємств Харківської області.

Правоохоронці вважають, що голова облради створив злочинне угрупування разом з головою фракції «Опозиційної платформи — За життя» в Харківській облраді Андрієм Малишем.