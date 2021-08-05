Председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян. Фото: zn.ua

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Председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения.

Подозреваемому в получении взятки чиновнику назначили залог в размере 2 млн 996 тыс. грн. Деньги глава облсовета должен внести в течение пяти дней. Служители Фемиды частично удовлетворили ходатайство детектива НАБУ, обвинение просило арестовать председателя облсовета с залогом в 4 млн грн. Защита же просил суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства. К Товмасяну применили меру пресечения лишь в виде залога. Об этом сообщалось во время заседания суда, которое транслировалось на YouTube-канале ВАКС.

Суд обязал подозреваемого прибывать по первому вызову к правоохранителям, сообщать об изменении места жительства и работы. Также он обязан воздерживаться от общения с другими фигурантами дела и сдать загранпаспорт. Срок меры пресечения будет действовать два месяца.

Напомним, 4 августа Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в получении 1,05 млн грн взятки председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну. Следствие получило доказательства причастности Товмасяна к организации вымогательства взятки от руководителей государственных предприятий Харьковской области.

Правоохранители считают, что председатель облсовета создал преступную группировку вместе с главой фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Харьковском облсовете Андреем Малишем.