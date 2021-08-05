Зеленский призвал украинцев противостоять оккупантам. Фото: president.gov.ua

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Украинцам на оккупированной территории Крыма и из районов Донецкой и Луганской областей необходимо противостоять российской оккупации.

Правду об оккупации и преступлениях в ОРДО и Крыму необходимо рассказывать детям, которые живут на этих территориях. Нужно доносить им объективную информацию, потому что победить в информационной войне с оккупантами сверхважно. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эксклюзивном интервью телеканалу «Дом».

Я понимаю, что надо кормить ребенка. И вот школа. На ней флаг ДНР. Ну, а где, где работать тому же учителю? И вот учитель идет в эту школу. И ему нужно как — то разговаривать с детьми и как-то постараться донести до них объективную информацию — вот это задача. Вот это — информационная победа. Это гораздо важнее любой пули, — подчеркнул он.

В интервью Зеленский также прокомментировал намерения Москвы привлечь жителей ОРДО к выборам в Госдуму Российской Федерации. Он отметил, что эти «выборы» похожи на рабство, так как людей заставляют голосовать.

Также глава государства считает, что участие украинцев из ОРДЛО в российских выборах является элементом паспортизации. По его словам, сама незаконная паспортизация оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не только нарушает международное право, но и грозит тем, что Россия может аннексировать Донбасс, так же, как и Автономную Республику Крым.

Чем паспортизация отличается от паспортизации в Крыму? Да ничем. Сначала ты раздаешь паспорта РФ, а потом заходишь и говоришь: Я защищаю свое население. Вот чем это опасно, — заявил президент.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям оккупированных территорий Донбасса самоидентифицироваться и ответить на вопрос «кто ты» и с кем — с Россией или с Украиной. Пророссийским жителям ОРДЛО он посоветовал «искать место в России».