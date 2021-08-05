Тарифы на коммуналку в Киеве вырастут. Фото: dengi.ua

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Тарифы на коммунальные услуги в Киеве вырастут — они могут пересечь границу платежеспособности из-за кризиса на рынке.

Рынок газа в нынешней конфигурации не работает полноценно и грозит рядом критических последствий. Теплоснабжающие компании могут стать банкротами, а население вынуждено будет слишком дорого платить за газ, отопление и горячую воду. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя главы КГГА Петра Пантелеева.

По словам чиновника, в результате отраслевой реформы отменили льготный режим газоснабжения для теплопоставщиков — так называемое ВСО (возложение специальных обязанностей на НАК «Нафтогаз»). Этот режим состоял в том, что действовали приемлемые условия расчетов за газ, учитывая особенности работы теплокоммунэнерго и их социальную функцию.

Пантелеев отметил, что сейчас существует жесткий механизм предварительной оплаты, на что у теплокоммунэнерго средств нет. Чиновник отметил и подорожание газа — более 15 тыс. грн с 1 тыс. куб. м в июле, что в три раза больше, чем год назад.

Прогнозы специалистов свидетельствуют о том, что в течение отопительного сезона цена газа будет только расти, — добавил он и отметил, что критически важно принять единое для страны антикризисное решение еще до начала отопительного сезона.

Напомним, экс-министр финансов Игорь Уманский прогнозировал, что тарифы на газ в Украине вырастут на 40−70% зимой из-за принудительного повышения цены, которое начал НАК «Нафтогаз».