Какао может помочь эффективно заниматься спортом. Фото:

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Шоколад перед тренировкой может помочь людям среднего возраста заниматься спортом эффективнее.

Флавоноиды, натуральные соединения, содержащиеся в какао, увеличивают приток крови и облегчают физические упражнения за счет более быстрого поглощения кислорода. Эти соединения содержатся во многих растениях, включая чай, яблоки, различные ягоды и какао-бобы. Флавоноиды положительно влияют на здоровье. Об этом утверждают исследователи из Ливерпуля, пишет MedicalXpress.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого пять недель проверяли влияние флавоноидов на группу малоподвижных, но здоровых взрослых в возрасте от 40 до 60 лет. Добровольцы усиленно занимались на велотренажере, чтобы ученые могли определить их пиковые возможности и показатель VO2 max — количество кислорода, которое человек способен потреблять в течение 1 минуты, он показывает аэробную подготовленность человека.

Впоследствии людей разделили на две группы. Одной группе ежедневно перед тренировкой давали какао с содержанием флавоноидов 400 мг, а другой — плацебо. Когда добровольцы приступали к упражнениям, ученые фиксировали время, которое было необходимо для доставки кислорода в организм для удовлетворения потребностей в физических нагрузках. Чем меньше это время, тем лучше вы сможете выполнить упражнение. Как оказалось, люди, которые пили какао перед тренировкой сократили время отклика примерно с 40 секунд до 34.

При этом ученые не рекомендуют злоупотреблять употреблением шоколада тем лицам, которые хотят улучшить свои результаты с помощью флавоноидов, поскольку шоколад поможет набрать вес. Специалисты рекомендуют делать напиток с 1,5 столовыми ложками какао.

Напомним, американские ученые установили, что шоколад на завтрак может влиять на сжигание жира в человеческом организме. В ходе тестов добровольцы-женщины употребляли по 100 гр молочного шоколада в течение часа после пробуждения две недели подряд. После этого женщины употребляли такую же порцию, но уже за час до сна. Затем участники эксперимента совсем не ели шоколад в течение двух недель.

Источник: MedicalXpress