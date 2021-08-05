Какао може допомогти ефективно займатися спортом. Фото:

https://racurs.ua/ua/n158423-kakao-moje-dopomogty-ludyam-serednogo-viku-efektyvnishe-zaymatysya-sportom.html

Ракурс

Шоколад перед тренуванням може допомогти людям середнього віку займатися спортом ефективніше.

Флавоноїди, натуральні сполуки, що містяться в какао, збільшують приплив крові й полегшують фізичні вправи коштом більш швидкого поглинання кисню. Ці сполуки містяться в багатьох рослинах, включаючи чай, яблука, різні ягоди і какао-боби. Флавоноїди позитивно впливають на здоров’я. Про це стверджують дослідники з Ліверпуля, пише MedicalXpress.

Науковці провели експеримент, у ході якого п’ять тижні перевіряли вплив флавоноїдів на групу малорухливих, але здорових дорослих у віці від 40 до 60 років. Добровольці посилено займалися на велотренажері, щоб вчені могли визначити їх пікові можливості й показник VO2 max — кількість кисню, яку людина здатна споживати протягом 1 хвилини, він показує аеробну підготовленість людини.

Згодом людей розділили на дві групи. Одній групі щодня перед тренуванням давали какао з вмістом флавоноїди 400 мг, а іншій — плацебо. Коли добровольці приступали до вправ, вчені фіксували час, який був необхідний для доставки кисню в організм для задоволення потреб у фізичних навантаженнях. Чим менше цей час, тим краще ви зможете виконати вправу. Як виявилося, люди, які пили какао перед тренуванням скоротили час відгуку приблизно з 40 секунд до 34.

При цьому науковці не рекомендують зловживати вживанням шоколаду тим особам, які хочуть поліпшити свої результати за допомогою флавоноїдів, оскільки шоколад допоможе набрати вагу. Фахівці рекомендують робити напій з 1,5 столовими ложками какао.

Нагадаємо, американські вчені встановили, що шоколад на сніданок може впливати на спалювання жиру в людському організмі. У ході тестів добровольці-жінки вживали по 100 гр молочного шоколаду протягом години після пробудження два тижні поспіль. Після цього жінки вживали таку ж порцію, але вже за годину до сну. Потім учасники експерименту зовсім не їли шоколад впродовж двох тижнів.

Джерело: MedicalXpress