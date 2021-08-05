Крокодила витягли з озера популярного азовського курорту. Фото: Укрінформ

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Ракурс

Крокодил на озері в Херсонській області налякав відпочивальників.

Тварину помітили у водоймі на Арабатській стрілці. Про нього повідомили двоє відпочивальників. Вони побачили крокодила у водоймі, яка утворилася на місці колишнього піщаного кар'єру. Коли вони помітили звіра, той нібито їв качку. Про це 5 серпня повідомляє «Укрінформ» із посиланням на поліцію Херсонщини.

Правоохоронці, які прибули на місце виклику, виявили, що з води стирчить морда крокодила. Поліцейські взяли територію під охорону, а аварійно-рятувальна служба Генічеська витягла тварину з води сітками. Виявилося, що тварина довжиною близько 1,5 м вже була мертвою.

Причину загибелі крокодила визначатимуть ветеринари. Наразі ніхто не заявив про те, що у нього зник крокодил.

Нагадаємо, відпочинок на Азовському морі в 2021 році туристам псують медузи та комахи. На цьому тижні курортну Кирилівку атакували морські блохи, комарі, гігантські павуки та медузи.

Джерело: Укрінформ