Крокодила вытащили из озера популярного азовского курорта. Фото: Укринформ

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Ракурс

Крокодил на озере в Херсонской области напугал отдыхающих.

Животное увидели в водоеме на Арабатской стрелке. О нем сообщили два отдыхающих. Они увидели крокодила в водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера. Когда они заметили зверя, тот якобы ел утку. Об этом 5 августа сообщает «Укринформ» со ссылкой на полицию Херсонщины.

Прибывшие на место вызова правоохранители обнаружили, что из воды торчит морда крокодила. Полицейские взяли территорию под охрану, а аварийно-спасательная служба Геническа вытащила животное из воды сетями. Оказалось, что животное длиной около 1,5 м уже было мертвым.

Причину гибели крокодила будут определять ветеринары. Пока никто не заявил о том, что у него пропал крокодил.

Напомним, отдых на Азовском море в 2021 году туристам портят медузы и насекомые. На этой неделе курортную Кирилловку атаковали морские блохи, комары, гигантские пауки и медузы.

Источник: Укринформ