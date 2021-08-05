Материалы дела о боях под Иловайском рассекретят. Фото: apostrophe.ua

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Материалы дела о боях под Иловайском на Донбассе рассекретят.

Правоохранители рассекретят материалы дела об организации и самих боевых действиях в районе города. СБУ уже направила соответствующие ходатайства в Генеральный штаб Вооруженных сил. Об этом 5 августа заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время встречи с родными военных, погибших, пленных или пропавших без вести под Иловайском, говорится в сообщении главы Офиса генпрокурора в Facebook.

Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и другие органы для принятия соответствующих решений, — говорится в сообщении.

По словам Венедиктовой, на официальном сайте ОГП разместят специальный раздел о Иловайской трагедии, в котором будет содержаться информация о ходе и результатах следствия и рассекреченные материалы дела.

В ноябре 2019 года стало известно, что «дело Иловайска» передали в Службу безопасности Украины. Объем материалов уголовного производства составляет более 1 тыс. 150 томов.

Как известно, 29 августа 2014 года российские вооруженные формирования напали на украинских военных, которые в рамках гуманитарных договоренностей с РФ выходили из окружения по «зеленому коридору». Иловайская трагедия привела к большим потерям с украинской стороны. Тогда в результате агрессии России погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, а еще 300 бойцов попали в плен.

Напомним, прокуратура объявила подозрение заместителю главнокомандующего сухопутных войск ВС РФ и начальнику центрального командного пункта российского Генштаба в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством.