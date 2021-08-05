Матеріали справи про бої під Іловайськом розсекретять. Фото: apostrophe.ua

https://racurs.ua/ua/n158421-materialy-spravy-pro-ilovaysku-tragediu-rozsekretyat-venediktova.html

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Матеріали справи про бої під Іловайськом на Донбасі розсекретять.

Правоохоронці розсекретять матеріали справи про організацію та самі бойові дії в районі міста. СБУ вже скерувала відповідні клопотання до Генерального штабу Збройних сил. Про це 5 серпня заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час зустрічі з рідними військових, загиблих, полонених або зниклих безвісти під Іловайськом, йдеться у повідомленні глави Офісу генпрокурора в Facebook.

Службою безпеки України вже скеровано відповідні клопотання про розсекречення документів до Генерального штабу ЗС України та інших органів для прийняття відповідних рішень, — йдеться в повідомленні.

За словами Венедіктової, на офіційному сайті ОГП розмістять спеціальний розділ про Іловайську трагедію, в якому міститимуться інформація про хід та результати слідства та розсекречені матеріали справи.

У листопаді 2019 року стало відомо, що «справу Іловайська» передали до Служби безпеки України. Обсяг матеріалів кримінального провадження становить понад 1 тис. 150 томів.

Як відомо, 29 серпня 2014 року російські збройні формування напали на українських військових, які в рамках гуманітарних домовленостей з РФ виходили з оточення «зеленим коридором». Іловайська трагедія призвела до великих втрат з української сторони. Тоді внаслідок агресії Росії загинули 366 українських військових, 429 дістали поранення різного ступеню тяжкості, а ще 300 бійців потрапили у полон.

Нагадаємо, прокуратура оголосила підозру заступнику головнокомандувача сухопутних військ ЗС РФ та начальнику центрального командного пункту російського Генштабу у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.