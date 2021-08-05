Прокуратура арештувала 13 російських літаків за польоти в Крим. Фото: Корреспондент

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Суд арештував 13 літаків російських авіакомпаній — ці повітряні судна незаконно літали в окупований Крим.

Правоохоронці встановили неодноразові порушення посадовців однієї з російських авіакомпаній, яка здійснює регулярні рейси до Криму, порядку в’їзду та виїзду з нього, з метою заподіяння шкоди інтересам України. Про це 5 серпня повідомила прес-служба прокуратури АР Криму та Севастополя.

Виявилося, що останні півтора роки авіаперевізник Росії використовував 13 літаків марки Airbus для перевезення пасажирів до Криму. На офіційному сайті компанії продають квитки до окупованого півострова.

У прокуратурі заявили, що Україна вважає перельоти іноземних компаній на територію півострова є порушенням норм міжнародного права, які підривають суверенітет країни і порушують законодавства України. Це тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів і капітанів повітряних суден. Також заявлялося, що в окупований Крим регулярно літають літаки 37 російських авіакомпаній.

Нагадаємо, у грудні 2020 року прокуратура Криму арештувала 32 судна, які незаконно заходили до анексованого півострова. Заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів на території окупованого півострова прокуратура кваліфікує як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства.