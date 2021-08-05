Прокуратура арестовала 13 российских самолетов за полеты в Крым. Фото: Корреспондент

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Суд арестовал 13 самолетов российских авиакомпаний — эти воздушные суда незаконно летали в оккупированный Крым.

Правоохранители установили неоднократные нарушения должностных лиц одной из российских авиакомпаний, которая осуществляет регулярные рейсы в Крым, порядка въезда и выезда из него, с целью причинения вреда интересам Украины. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым и Севастополя.

Оказалось, что последние полтора года авиаперевозчик России использовал 13 самолетов марки Airbus для перевозки пассажиров в Крым. На официальном сайте компании продают билеты в оккупированный полуостров.

В прокуратуре заявили, что Украина считает перелеты иностранных компаний на территорию полуострова есть нарушением норм международного права, которые подрывают суверенитет страны и нарушают законодательства Украины. Это влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов. Также заявлялось, что в оккупированный Крым регулярно летают самолеты 37 российских авиакомпаний.

Напомним, в декабре 2020 года прокуратура Крыма арестовала 32 судна, которые незаконно заходили в аннексированный полуостров. Заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты на территории оккупированного полуострова прокуратура квалифицирует как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства.