Масштабную банду рэкетиров-полицейских разоблачила СБУ. Фото: СБУ

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Банду рэкетиров ликвидировали в Харьковской области — злоумышленники облагало «данью» местных бизнесменов.

В состав группировки входили сотрудники полиции и участники боевых действий. Они вымогали деньги у бизнесменов, в частности тех, которые занимались ритуальными услугами. Следствие установило, что бандиты совершали не только экономические преступления, но и совершали насилие. Ежемесячно они «зарабатывали» более 1 млн грн. Об этом 5 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

В спецслужбе рассказали, что тем, кто отказывался платить, рэкетиры угрожали физической расправой. Следователи задокументировали случаи, когда участники банды поджигали автомобили тех бизнесменов, которые отказывались платить «дань».

Кроме того, по данным следствия, банда имела большое влияние на местные власти. В частности, деятельности злоумышленников способствовали чиновники одного из коммунальных предприятий Харькова.

В ходе обысков у рэкетиров изъяли крупные суммы денег, записи с учетом поборов, оружие, боеприпасы, а также удостоверение действующих сотрудников полиции. Следователи квалифицировали действия группировки по ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ст. 189 (вымогательство) и ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июне на Киевщине задержали мошенницу-рекордсменку — ей инкриминируют более 20 преступных эпизодов. Женщина, представляясь работником энергетической компании, вводила в заблуждение продавцов магазинов и аптек и выманивала у них золотые украшения.