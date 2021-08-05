Масштабну банду рекетирів-поліцейських викрила СБУ. Фото: СБУ

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Банду рекетирів ліквідували у Харківській області — зловмисники обкладала «даниною» місцевих бізнесменів.

До складу угруповання входили співробітники поліції та учасники бойових дій. Вони вимагали гроші в бізнесменів, зокрема тих, які займалися ритуальними послугами. Слідство встановило, що бандити здійснювали не лише економічні злочини, а й вчиняли насильство. Щомісяця вони «заробляли» понад 1 млн грн. Про це 5 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

У спецслужбі розповіли, що тим, хто відмовлявся платити, рекетири погрожували фізичною розправою. Слідчі задокументували випадки, коли учасники банди підпалювали автомобілі тих бізнесменів, які відмовлялися платити «данину».

Крім того, за даними слідства, банда мала великий вплив на місцеву владу. Зокрема, діяльності зловмисників сприяли посадовці одного з комунальних підприємств Харкова.

В ході обшуків у рекетирів вилучили великі суми грошей, записи з обліком поборів, зброю, боєприпаси, а також посвідчення діючих співробітників поліції. Слідчі кваліфікували дії угруповання за ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ст. 189 (вимагання) та ст. 206 (протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу України.

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