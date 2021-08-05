Тарифи на комуналку в Києві зростуть. Фото: dengi.ua

https://racurs.ua/ua/n158424-taryfy-na-komunalku-v-kyievi-zrostut-u-kmda-nazvaly-prychynu.html

Ракурс

Тарифи на комунальні послуги в Києві зростуть — вони можуть перетнути кордон платоспроможності через кризу на ринку.

Ринок газу в нинішній конфігурації не працює повноцінно і загрожує низкою критичних наслідків. Теплопостачальні компанії можуть стати банкрутами, а населення змушене буде надто дорого платити за газ, опалення та гарячу воду. Про це 5 серпня повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації із посиланням на заступника очільника КМДА Петра Пантелєєва.

За словами чиновника, внаслідок галузевої реформи скасували пільговий режим газопостачання для теплопостачальників — так зване ПСО (покладання спеціальних обов’язків на НАК «Нафтогаз»). Цей режим полягав у тому, що діяли прийнятні умови розрахунків за газ, враховуючи особливості роботи теплокомуненерго та їх соціальну функцію.

Пантелеєв відзначив, що зараз існує жорсткий механізм попередньої оплати, на що у теплокомуненерго коштів немає. Чиновник наголосив й на подорожчанні газу — понад 15 тис. грн з 1 тис. куб. м у липні, що втричі більше, ніж рік тому.

Прогнози фахівців свідчать про те, що протягом опалювального сезону ціна газу буде тільки зростати, — додав він і зазначив, що критично важливо прийняти єдине для країни антикризове рішення ще до початку опалювального сезону.

Нагадаємо, екс-міністр фінансів Ігор Уманський прогнозував, що тарифи на газ в Україні зростуть на 40−70% взимку через примусове підвищення ціни, яке розпочав НАК «Нафтогаз».