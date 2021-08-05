Зеленський закликав українців протистояти окупантам. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n158425-protystoyaty-okupantam-v-ordo-ta-v-krymu-zaklykav-ukrayinciv-zelenskyy.html

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Українцям на окупованій території Криму та з районів Донецької та Луганської областей необхідно протистояти російській окупації.

Правду про окупацію та злочини в ОРДО та Криму необхідно розповідати дітям, які живуть на цих територіях. Потрібно доносити їм об'єктивну інформацію, бо перемогти у інформаційній війні з окупантами надважливо. Про це президент Володимир Зеленський заявив в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу «Дом».

Я розумію, що треба годувати дитину. І ось школа. На ній прапор ДНР. Ну, а де, де працювати тому ж вчителю? І ось учитель йде в цю школу. І йому потрібно якось розмовляти з дітьми і якось постаратися донести до них об'єктивну інформацію — ось це завдання. Ось це — інформаційна перемога. Це набагато важливіше будь-якої кулі, — підкреслив він.

В інтерв’ю Зеленський також прокоментував наміри Москви залучити мешканців ОРДО до виборів до Держдуми Російської Федерації. Він відзначив, що ці «вибори» схожі на рабство, оскільки людей примушують голосувати.

Також глава держави вважає, що участь українців з ОРДЛО в російських виборах є елементом паспортизації. За його словами, сама незаконна паспортизація окупованих районів Донецької та Луганської областей не лише порушує міжнародне право, але й загрожує тим, що Росія може анексувати Донбас, так само як і Автономну Республіку Крим.

Чим паспортизація відрізняється від паспортизації в Криму? Та ні чим. Спочатку ти роздаєш паспорти РФ, а потім заходиш і кажеш: Я захищаю своє населення. Ось чим це небезпечно, — заявив президент.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував мешканцям окупованих територій Донбасу самоідентифікувалися і відповісти на запитання «хто ти» та з ким — з Росією чи з Україною. Проросійським жителям ОРДЛО він порадив «шукати місце в Росії».