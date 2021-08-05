Питьевую воду добывать из воздуха научился испанский инженер. Фото: akvaskazka.ru

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Устройство для извлечения питьевой воды из разреженного воздуха разработал инженер из Испании.

Изобретатель — 82-летний инженер Энрике Вейга, который создал свою чудо-машину еще во время суровой засухи на юге Испании в 1990-х годах. Устройство использует электричество для охлаждения воздуха до тех пор, пока он не конденсируется в воду. Подобный эффект можно увидеть при выделении воды на стенках кондиционеров. Об этом сообщает Reuters.

Изобретение испанца несколько уникально, так как может работать при температуре до 40° тепла и влажности от 10% до 15%. Эти машины уже начала производить основанная самим изобретателем компания Aquaer. Устройства уже производят чистую и безопасную воду общинам в Намибии и ливанском лагеря беженцев.

К идее Энрике присоединился беженец из Вьетнама Нхат Вуонг, проживающий в Швейцарии. Его некоммерческая организация ежедневно поставляет в лагеря 500-литровую машину с водой. Сейчас вьетнамец собирает средства на установку солнечных панелей, чтобы снизить затраты на электроэнергию и уменьшить влияние проекта на экологию.

Напомним, международная команда исследователей в ходе эксперимента смогла создать металлическую воду. Это открытие сделали благодаря сочетанию воды со щелочным металлом, который может выделять электроны из внешних оболочек своих атомов.

Источник: Reuters