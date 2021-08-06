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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Эхо»

100 пожежників Зеленський доручив відправити до Греції

6 сер 2021, 08:56
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Україна допоможе Греції в боротьбі з потужними лісовими пожежами.

Володимир Зеленський, президент України, дав доручення Кабінету міністрів відправити до Греції українських пожежників з відповідним обладнанням. Про це повідомляється на сторінці президента в соціальній мережі Твіттер.

У п’ятницю Кабінет міністрів повинен прийняти рішення про відряджання 100 наших досвідчених пожежників з необхідним обладнанням на допомогу, — зазначається в повідомленні.


Лісові пожежі спалахнули в Греції 27 липня. У деяких регіонах країни температура сягає позначки +45°.

Нагадаємо, 30 липня Україна надіслала до Туреччини, яка також потерпає від потужних лісових пожеж, два пожежні літаки АН-32П із групою забезпечення у складі 14 осіб.

Джерело: Ракурс


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