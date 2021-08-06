Последствия циклона Henri в Украине показали на видео

Непогода на Хмельнитчине. Фото: vdalo.info

https://racurs.ua/n158435-posledstviya-ciklona-henri-v-ukraine-pokazali-na-video.html

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Циклон Henri наделал бед в Украине — ливни подтапливали населенные пункты, а ураган валил деревья, рвал линии электропередач и срывал крыши со зданий.

По состоянию на 7.00 6 августа из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 440 населенных пунктов в восьми областях. В частности, в Хмельницкой области обесточены 206 населенных пунктов. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также без света остались населенные пункты в ряде областей:

Киевской — 63;

Тернопольской — 42;

Черновицкой — 39;

Львовской — 36;

Винницкой — 29;

Житомирской — 23;

Кировоградской — 2.

Из-за непогоды в регионах подтопило два жилых дома, 13 подвальных помещений, 10 домохозяйств, восемь хозяйственных построек, одну насосную станцию и частично повреждены четыре кровли и повалены 155 деревьев. К счастью, в результате сложных погодных условий никто не пострадал.

Напомним, 6 августа синоптики обещали сложную погоду в Украине из-за циклона Henri. Температура воздуха немного упадет, и тенденция ослабления жары продолжится. В северных, западных и центральных регионах страны, а также в Одесской области пройдут кратковременные дожди с грозами.