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Непогода на Хмельнитчине. Фото: vdalo.info

Последствия циклона Henri в Украине показали на видео

6 авг 2021, 10:20
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Циклон Henri наделал бед в Украине — ливни подтапливали населенные пункты, а ураган валил деревья, рвал линии электропередач и срывал крыши со зданий.

По состоянию на 7.00 6 августа из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 440 населенных пунктов в восьми областях. В частности, в Хмельницкой области обесточены 206 населенных пунктов. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также без света остались населенные пункты в ряде областей:

  • Киевской — 63;
  • Тернопольской — 42;
  • Черновицкой — 39;
  • Львовской — 36;
  • Винницкой — 29;
  • Житомирской — 23;
  • Кировоградской — 2.

Из-за непогоды в регионах подтопило два жилых дома, 13 подвальных помещений, 10 домохозяйств, восемь хозяйственных построек, одну насосную станцию и частично повреждены четыре кровли и повалены 155 деревьев. К счастью, в результате сложных погодных условий никто не пострадал.


Напомним, 6 августа синоптики обещали сложную погоду в Украине из-за циклона Henri. Температура воздуха немного упадет, и тенденция ослабления жары продолжится. В северных, западных и центральных регионах страны, а также в Одесской области пройдут кратковременные дожди с грозами.

Источник: Ракурс


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