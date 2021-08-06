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Ракурс
Шойгу предложил перенести столицу РФ в Сибирь

Шойгу предложил перенести столицу РФ в Сибирь

6 авг 2021, 10:35
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Сергей Шойгу, министр обороны страны-агрессора России, заявил, что в Сибири необходимо построить три-пять крупных городов, которые стали бы экономическими центрами. Также по его мнению, столицу России тоже нужно перенести.

Об этом сообщает сайт Министерства обороны РФ.

Нам нужно в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300−500 тыс., лучше — до миллиона человек, — заявил глава российского военного ведомства.

При этом Шойгу вспомнил, что подобные планы о переносе столицы существовали еще в советское время незадолго до распада Советского Союза.


Не просто город построить, но и столицу сюда перенести…, — добавил Шойгу.

Ранее Шойгу уже предлагал перенести столицу России в Сибирь. Так, в 2012 году он заявил, что такой перенос позволит прекратить отток людей из восточных регионов РФ.

Бои под Дебальцево и Иловайском — заместителю Шойгу сообщили о подозрении

Источник: Ракурс


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