Американская разведка получила данные вирусной лаборатории китайского города Ухань, фото: Indicator.Ru

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Разведка США анализирует генетические данные, полученные из института вирусологии в китайском городе Ухане, который в конце 2019 года стал начальным местом вспышки эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Эти данные могут стать ключом к раскрытию загадки происхождения коронавируса SARS-Cov-2, который приводит к развитию COVID-19, сообщает издание CNN со ссылкой на информированные источники.

Как эти данные были получены, учитывая нежелание официального Пекина сотрудничать с США, не уточняется.

По мнению источников издания, это могло стать следствием атаки хакеров на китайские серверы — компьютеры, участвующие в создании и обработке такого рода генетических данных, обычно подключаются к внешним облачным серверам, что делает возможным похищение данных хакерами.

Отмечается, что эта операция является частью разведывательной работы, которую президент США Джо Байден поручил провести для выявления источников распространения COVID-19.

По информации издания, американские спецслужбы при анализе этих данных столкнулись с серьезной проблемой — нехваткой проверенных специалистов, которые знают мандаринский диалект китайского языка и одновременно владеют предметом, поскольку информация написана китайским языком с употреблением специализированных терминов.

Напомним, американский конгрессмен Мак Маккол недавно представил доклад, в котором утверждается, что COVID-19 был создан в Уханьском институте вирусологии.

Источник: CNN