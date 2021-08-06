Ракурсhttps://racurs.ua/
Мова не потребує особливого захисту, заявили у “Слузі народу”
Мова не потребує особливого захисту, заявили у «Слузі народу»https://racurs.ua/ua/n158439-mova-ne-potrebuie-osoblyvogo-zahystu-zayavyly-u-sluzi-narodu.htmlРакурс
Українська мова не потребує особливого захисту, зазначив керівник партії та перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Таким чином нардеп прокоментував гучну тему із так званими мовними поправками і збереженням можливості виступати російською мовою.
Я вносив поправки в закон про Нацраду телебачення та радіомовлення для того, щоб усунути досі існуючу правову колізію, в результаті якої ми маємо скандал. Певний канал каже, що не українізовуватиметься зараз, а робитиме це поступово. Нацрада відповідає: «Ми не можемо їх за це штрафувати». Кремінь (уповноважений із захисту державної мови — ред.) теж погоджується, що сьогодні це неможливо, а тільки через певний час. Опозиція говорить: «Ганьба, зрада, сором!», — зазначив Корнієнко в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».
Він переконує, що його правка до мовного закону була спрямована на те, щоб Нацрада регулювала телебачення та радіомовлення, а питання відповідальності за мовні порушення перейшли до її повноважень з часом.
Справа ж не у «95 Кварталі», а в тому, що у нас відбувається на телеринку… Відбувається відтік глядачів від українського телебачення на стрімінгові платформи та на супутникові російські канали. У десятку по перегляду входять кіношні телеканали Росії… Через COVID-19 українські телеканали не встигли створити хороший продукт або зробити якісний дубляж. Тому опинилися у скрутній ситуації, — зазначив нардеп.
Очільник правлячої партії вважає, що політики-опоненти беруть питання української мови «на прапор» й чинять тиск на родини «слуг», які вносили правки.
Якщо у наших опонентів із «армії, віри, мови» лишилася «на прапорі» лише мова, певне, ми усе правильно робимо, і з армією та вірою у нас все добре. Хоча мова теж не потребує особливого захисту. Усі спроби зробити щось із мовним законом за два роки у Верховній Раді провалилися. А моя правка стосувалася саме сфери телеіндустрії. Я бачу, що ми можемо втратити ще 15−20 відсотків глядачів, які перейдуть на російськомовне телебачення, — вважає нардеп.
Корнієнко додав, що зараз пишеться новий закон про підтримку кінематографії, щоб стимулювати виробництво продукту в Україні. Він зауважив, що порівняно із «поправковим спамом» деяких опозиційних фракцій, «Європейська Солідарність» і «Голос» готові до дискусії навколо закону про мову.
.