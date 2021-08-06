Мова не потребує особливого захисту, заявили у “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n158439-mova-ne-potrebuie-osoblyvogo-zahystu-zayavyly-u-sluzi-narodu.html

Ракурс

Українська мова не потребує особливого захисту, зазначив керівник партії та перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Таким чином нардеп прокоментував гучну тему із так званими мовними поправками і збереженням можливості виступати російською мовою.

Я вносив поправки в закон про Нацраду телебачення та радіомовлення для того, щоб усунути досі існуючу правову колізію, в результаті якої ми маємо скандал. Певний канал каже, що не українізовуватиметься зараз, а робитиме це поступово. Нацрада відповідає: «Ми не можемо їх за це штрафувати». Кремінь (уповноважений із захисту державної мови — ред.) теж погоджується, що сьогодні це неможливо, а тільки через певний час. Опозиція говорить: «Ганьба, зрада, сором!», — зазначив Корнієнко в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

Він переконує, що його правка до мовного закону була спрямована на те, щоб Нацрада регулювала телебачення та радіомовлення, а питання відповідальності за мовні порушення перейшли до її повноважень з часом.

Справа ж не у «95 Кварталі», а в тому, що у нас відбувається на телеринку… Відбувається відтік глядачів від українського телебачення на стрімінгові платформи та на супутникові російські канали. У десятку по перегляду входять кіношні телеканали Росії… Через COVID-19 українські телеканали не встигли створити хороший продукт або зробити якісний дубляж. Тому опинилися у скрутній ситуації, — зазначив нардеп.

Очільник правлячої партії вважає, що політики-опоненти беруть питання української мови «на прапор» й чинять тиск на родини «слуг», які вносили правки.

Якщо у наших опонентів із «армії, віри, мови» лишилася «на прапорі» лише мова, певне, ми усе правильно робимо, і з армією та вірою у нас все добре. Хоча мова теж не потребує особливого захисту. Усі спроби зробити щось із мовним законом за два роки у Верховній Раді провалилися. А моя правка стосувалася саме сфери телеіндустрії. Я бачу, що ми можемо втратити ще 15−20 відсотків глядачів, які перейдуть на російськомовне телебачення, — вважає нардеп.

Корнієнко додав, що зараз пишеться новий закон про підтримку кінематографії, щоб стимулювати виробництво продукту в Україні. Він зауважив, що порівняно із «поправковим спамом» деяких опозиційних фракцій, «Європейська Солідарність» і «Голос» готові до дискусії навколо закону про мову.