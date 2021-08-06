ЄС закликав до негайних дій заради природи через лісові пожежі. Фото: flickr.com

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Лісові пожежі в Європі прокоментували в Європейському Союзі.

Це стихійне лихо та повені можуть стати новою реальністю в країнах ЄС. Комісар Євросоюзу з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс закликав влади країн до негайних дій заради природи, оскільки зараз світ зараз бореться з одними з найгірших пожеж, які бачили за останні десятиліття. Про це 6 серпня він повідомив у Twitter.

Але повені, спека та лісові пожежі цього літа можуть стати нашою новою нормою. Ми повинні запитати себе: чи це той світ, у якому ми хочемо жити? Нам потрібні негайні дії заради природи, поки не пізно, — йдеться в повідомлення.

Група реагування на стихійні лиха Євросоюзу пообіцяла надіслати пожежників та літаки усім країнами, які наразі борються з лісовими пожежами.

Тим часом стало відомо, що лісові пожежі в Афінах вийшли з-під контролю — влада наказала жителям двох грецьких містечок Вотонас і Марафон на північ від Афін вирушити до узбережжя о 5.00 6 серпня. За інформацією Ekathimerini, основний осередок вогню розділився на кілька фронтів, що поширюються в різних напрямках. Синоптики в Греції прогнозують сьогодні сильний вітер, що ускладнить ліквідації пожеж.

Нагадаємо, 27 липня у Греції спалахнули лісові пожежі. Температура в окремих регіонах країни сягає позначки 47°. Також масштабні пожежі охопили Туреччину, Італію, Албанію та Хорватію.

Джерело: Ekathimerini