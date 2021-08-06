Террористку «Исламского государства» задержала СБУ в Киеве

Террористку «Исламского государства» задержала СБУ в Киевеhttps://racurs.ua/n158443-terroristku-islamskogo-gosudarstva-zaderjala-sbu-v-kieve.htmlРакурс
Террористку международной террористической организации «Исламское государство» задержали в Киеве.
Злоумышленницу, которая оказалась гражданкой одной из стран центральной Азии, разыскивал Интерпол. На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии. Об этом 6 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
Иностранка пыталась легализоваться в Украине и избежать наказания на родине. Для этого она обманула чиновников, чтобы получить вид на постоянное жительство. Суд уже избрал ей меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.
Напомним, в мае в Турции задержали одного из ближайших соратников бывшего лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. В ИГИЛ он отвечал за военную подготовку боевиков региональных структур организации.