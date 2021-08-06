Террористку «Исламского государства» задержала СБУ в Киеве. Фото: СБУ

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Террористку международной террористической организации «Исламское государство» задержали в Киеве.

Злоумышленницу, которая оказалась гражданкой одной из стран центральной Азии, разыскивал Интерпол. На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии. Об этом 6 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Иностранка пыталась легализоваться в Украине и избежать наказания на родине. Для этого она обманула чиновников, чтобы получить вид на постоянное жительство. Суд уже избрал ей меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Напомним, в мае в Турции задержали одного из ближайших соратников бывшего лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. В ИГИЛ он отвечал за военную подготовку боевиков региональных структур организации.