Нам готовят новый локдаун на фоне подачи воды в Крым - нардеп

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Локдаун в Украине на осень 2021 года готовят власти с целью минимизировать акции протеста в ответ на планы по имплементации формулы Штайнмайера и подаче воды в оккупированный Россией Крым. Об этом заявил нардеп Гео Лерос, которого со скандалом исключили из фракции «Слуга народа».

В сентябре-октябре в Офисе президента будет напряженная осень — и именно поэтому нам готовят новый локдаун, как страховку на случай массовых протестов. Во-первых, Зеленский собирается подать воду в Крым. То есть, не жителям Крыма, а Черноморскому флоту России! Во вторых, он намерен имплементировать формулу Штайнмайера, что также против интересов Украины, — заявил Лерос в интервью «Цензор.НЕТ».

По его словам, для всего этого президенту Владимиру Зеленскому нужен полный контроль над улицей и Верховной Радой.

Непредсказуемый министр МВД уже заменен на 100% своего, а в парламенте до сих пор, опять же, непредсказуемый Дмитрий Разумков (спикер Рады — ред.) со своими амбициями. Зная уже эго Зеленского, он будет пробовать Разумкова снимать — но это на закуску, — подытожил Лерос.



Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала Украину имплементировать «формулу Штайнмайера». Так называемую «формулу Штайнмайера» предложил немецкий политик и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который настаивает на проведении местных выборов на подконтрольных России ОРДЛО якобы под наблюдением ОБСЕ. Также «формула» предусматривает предоставление временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем — после выборов — предоставление постоянного особого статуса оккупированным РФ территориям. Кроме этого, «формула», вероятно, регламентирует амнистию террористам и предоставление подконтрольным РФ сепаратистам статуса «народной милиции». В 2019 году в Киеве и ряде других городов прошли массовые акции протеста против «формулы Штайнмайера». Многие украинцы видят в таком плане капитуляцию Украины.

Источник: «Цензор.НЕТ».