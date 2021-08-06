Каменец-Подилькаська крепость пострадала от непогоды, фото: ALEX HAIDUK

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В Каменец-Подольской крепости ураган, который вечером 5 августа пронесся по городу, сорвал крышу с башни Лаской, которая упала и разбила крышу музея, расположенного в здании пристенного корпуса.

В результате работникам фондов музея, сектора старый замок и других отделов ночью пришлось эвакуировали экспонаты, чтобы уберечь их от намокания. Об этом сообщает «BBC Украина».

По словам директора Каменец-Подольского исторического музея-заповедника Александра Зарембы, деревянные конструкции накрытия унесло ветром более чем на 25 м. Сумму ущерба сейчас устанавливают сотрудники музея, которые работают над ликвидацией последствий непогоды.

Пресс-служба Каменец-Подольского горсовета отмечает, что ураган, кроме сорванных и поврежденных крыш, также привел к падениям деревьев и электроопор, обесточиваниям улиц и проблемы с газоснабжением. От жителей города поступило более 200 соответствующих звонков.

Источник: «BBC Украина»