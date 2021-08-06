Зеленський на осінь готує відставку Разумкова, заявив екс-«слуга»

https://racurs.ua/ua/n158447-zelenskyy-na-osin-gotuie-vidstavku-razumkova-zayavyv-eks-sluga.html

Ракурс

Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради України, може покинути свою посаду цієї осені. Про це заявив нардеп Гео Лерос, якого зі скандалом виключили з фракції «Слуга народу».

Швидше за все так. Завдяки піару на РНБО у Зеленського додалося самовпевненості… І навіть ті опозиційні політичні сили, які перебувають у дуже хороших відносинах з Разумковим, можуть відмовити йому в підтримці, — зазначив Лерос в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

За словами нардепа, через РНБО у партнерів і опонентів президента виник страх, що він тепер може робити «все, що завгодно і як завгодно з повним відчуттям вседозволеності».

За кожною політичною силою є свій стейкхолдер, бенефіціари, чиї інтереси вони можуть представляти (і представляють). І ось, коли натискають на цих олігархів, рішення приймаються блискавично, — стверджує Лерос.

Парламентарій висловив упевненість в тому, що Разумков знає про запланований на осінь «злив».

(Разумков — ред.) може впасти на коліна перед Єрмаком — але не думаю, що така доля його влаштує. Для нього серйозним кроком було б увійти в відверту опозицію до Офісу президента… Якщо він перейде в конфронтацію у вдалий момент, думаю, є велика ймовірність того, що він зможе об'єднати навколо себе чинних народних депутатів, — наголосив Лерос.

Він нагадав, що Разумков не голосував за багато рішень РНБО. Окрім цього, за його словами, на передостанньому засіданні Ради нацбезпеки і оборони України документи про ухвалені рішення не роздали нікому.

А коли постало питання, де обґрунтування і за що голосувати, Єрмак сказав, що, мовляв, збій стався, голосуємо. І всі присутні, крім Разумкова і Авакова, голосували, не розуміючи за що, — повідомив екс-«слуга».



Лерос переконаний, що в РНБО не було підстав для багатьох прийнятих рішень.

Джерело: «Цензор.НЕТ»