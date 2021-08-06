СБУ викрила агента російської розвідки, фото: СБУ

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СБУ викрила військового, який за завданням російських спецслужб збирав оборонні відомості.

Військову розвідку РФ цікавила інформація мобілізаційного характеру. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За інформацією слідства, військового до цієї протиправної діяльності залучив родич — кадровий офіцер Збройних сил РФ.

Зазначається, що для зберігання та передачі за кордон зібраних даних зловмисник використовував віддалені сервери збереження даних та месенджери.

Затримали зловмисника на спробі незаконної передачі мобілізаційних відомостей, — зазначають у спецслужбі.

Затриманому оголошено підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу), планується обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у червні СБУ викрила агента ФСБ, який готував теракт на Луганщині.