Почему Зеленский не уволит Ермака, рассказали в Раде

https://racurs.ua/n158452-pochemu-zelenskiy-ne-uvolit-ermaka-rasskazali-v-rade.html

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Нардеп Гео Лерос, которого исключили из фракции «Слуга народа», утверждает, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак руководит «общаком», куда поступают средства от бюджетных потоков, скруток и воровства на государственных компаниях.

Фирмы платят на компании, которые предоставляют им документы о затратах, а на самом деле возвращают их наличными, оставляя государственный бюджет с дырой. Я, например, недавно заявлял: если до февраля зарплату «слуг» в конвертах спонсировали олигархи (то есть непосредственно: получил — передал), то с февраля они создали в Офисе президента «общак», который пополняется со всяких направлений, — заявил нардеп в интервью «Цензор.НЕТ».

По его словам, в «общак» идут средства от «Большого строительства» и ряда других госпроектов.

Ермак (руководит «общаком» — ред). И это одна из основных причин, по которым Зеленский от него не отказывается. Не потому, что он великий профессионал. Просто это человек, на котором замкнулись абсолютно все теневые процессы: кадровое «решалово», давление через правоохранительные органы, «общак», с которого платится зарплата и деньги медиа. В среднем этот «общак» пополняется на сумму от 60 до 80 млн долл., — отметил Лерос.

Источник: «Цензор.НЕТ»