Львівські медики провели дитині надскладну операцію, фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова

https://racurs.ua/ua/n158456-nadskladnu-operaciu-za-dopomogou-robota-provely-u-lvovi-foto.html

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У Львові медики провели дитині надскладну операцію, до проведення якої довелося залучити робота-хірурга Da Vinci.

В ході цієї операції 14-річній дівчинці видалили 10-ти сантиметрову кисту селезінки. Про це повідомляється на сторінці у соцмережі Фейсбук Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

Зазначається, що застосовувати робота-хірурга було вирішено, оскільки новоутвір розташовувався дуже близько біля основних судин селезінки, тож ризик видалення цього органу разом із кистою був надто великий.

Тільки робот міг гарантувати високоточне 3D-зображення із 20-кратним збільшенням та складну амплітуду рухів у важкодоступних місцях, на яку нездатна кисть людини, — наголошується в повідомленні.

Саме завдяки застосуванню робота було успішно видалити кисту, зберігши селезінку неушкодженою, наголошується в повідомленні, наголошують медики.

Дівчинка вже вдома і тепер зможе забути про постійний біль! А ще — зможе нарешті повернутись до занять з фізкультури, не обмежуючи себе в рухах, як і її однолітки! — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, робот Da Vinci першу операцію у Львові провів у грудні 2020 року.